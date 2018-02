Cercle speelt finale 1B na draw tegen Union

Cercle Brugge heeft 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Union. Cercle is door de draw op een speeldag voor het einde al zeker van de eerste plaats in de tweede periode van 1B, waardoor het mag deelnemen aan de promotiefinale naar de Jupiler Pro League.

Beerschot Wilrijk, dat de eerste periode als winnaar afsloot, is hierin de tegenstander.

Crysan (3.) zette de vereniging snel op 0-1, maar Union sloeg terug. Kabasele (13.) tekende nog voor het kwartier voor de gelijkmaker. Nadien bleven goals uit, waardoor de Bruggelingen hun felbegeerde punt beet hadden. In de stand van de tweede periode telt Cercle 26 punten. Eerste achtervolgers Lierse (21 ptn) en OH Leuven (19 ptn) kunnen het team van trainer Frank Vercauteren niet meer bijbenen. Union is vierde met 17 punten.

