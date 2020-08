Cercle start seizoen met 3 op 6 na winst tegen Antwerp

Op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League heeft Cercle Brugge de wedstrijd tegen Antwerp met 2-1 gewonnen. Guy Mbenza (80', 86') bezorgde de Bruggelingen de driepunter, nadat The Great Old op voorsprong was gekomen via nieuwkomer Pieter Gerkens (32').

Al in de tweede minuut kreeg de Vereniging een dot van een kans in het Jan Breydelstadion. Antwerp-verdediger Pius struikelde bij een lange bal, Mbenza trapte echter overhaast naast. In de 32e minuut kwamen de bezoekers op voorsprong. In zijn eerste wedstrijd voor Antwerp verschalkte Gerkens met een welgemikte kopbal Cercle-doelman Didillon, zijn voormalige ploegmaat bij Anderlecht. Lamkel Zé zorgde voor de afgemeten voorzet.

Na de pauze ging The Great Old niet op zoek naar de 0-2, dat brak het team van Ivan Leko zuur op. Tien minuten voor affluiten belandde een afgeweken vrije trap van Taravel tegen de paal, Mbenza was goed gevolgd: 1-1. De spits knalde zes minuten later, op aangeven van Hotic, de 2-1 tegen de netten. Een Antwerps slotoffensief bracht niets meer op.

Met 1 op 6 is Antwerp 13e in de stand. Cercle Brugge staat dankzij zijn eerste zege met drie punten op de achtste stek.