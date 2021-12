Cercle: Topper tegen Club zonder publiek spelen is heel spijtig

In het stadion supporteren voor je favoriete voetbalploeg, dat zit er even niet meer in, besliste het overlegcomité vandaag. De kerstklapper op boxing day is Cercle tegen Club, maar het zal er eentje zonder publiek zijn.

Ben Lambrecht, CEO Cercle Brugge: “Het is de match van het jaar, dat is heel duidelijk. We hebben een recordaantal aanvragen om naar de wedstrijd te komen. Hospitality is volledig uitverkocht. Dus het is een zeer spijtige zaak dat we zonder publiek moeten spelen. Op commercieel en sportief vlak, maar ook voor de fans. We hebben de fans nodig om punten te pakken.”

Dat de omikronvariant geen lachertje is, dat blijkt al eventjes. Er is dan ook begrip voor de mogelijke maatregelen. “Er zijn heel veel competente mensen die hier over nadenken en die beslissingen nemen. Voetbal mag dan de belangrijkste bijzaak zijn, veiligheid blijft nog altijd primeren dan leggen we ons daar bij neer.”

Na dit weekend is er sowieso een break van drie weken in onze competitie. Te ver vooruit kijken durft dan ook niemand. “De situatie verandert week na week, ik denk dat we dan moeten afwachten wat er gebeurt half januari. We hopen dat de situatie gaat verbeteren.”