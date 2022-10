Cercle verslaat Eupen overtuigend in kelderduel, STVV zet Charleroi opzij

Cercle had tegen Eupen zijn schaapjes al bij de rust op het droge. Groen-zwart kwam na 24 minuten op voorsprong langs Kevin Denkey. Na een hoekschop tikte de Togolese aanvaller het leer in de rebound binnen. Amper vijf minuten later mocht de thuisaanhang een tweede keer juichen na een treffer van Thibo Somers, die van dichtbij de dubbele voorsprong op het bord zette. In de 39e minuut maakte Ayase Ueda er 3-0 van en leek de match zo in een beslissende plooi te leggen. Stef Peeters milderde kort voor de rust vanop de stip en schonk de bezoekers opnieuw wat hoop.

Na de koffie kabbelde de wedstrijd verder. Eupen slaagde er niet in Cercle in moeilijkheden te brengen en bij de thuisploeg was er minder druk naar voor. Dino Hotic kreeg in de 72e minuut dé kans om de spanning helemaal weg te nemen maar hij miste zijn strafschop. Het was evenwel uitstel van executie voor Eupen. Vijf minuten na zijn penaltymisser loodste Hotic Denkey door de buitenspelval, waarop die zijn tweede van de avond maakte. In de 86e minuut zette Denkey de kroon op het werk door met een rake knal de 5-1 eindstand vast te leggen.

In het klassement doet Cercle een gouden zaak. De Vereniging wipt met 12 punten van de zeventiende naar de twaalfde plaats. Eupen neemt de positie van Cercle over en houdt met 9 punten alleen nog rode lantaarn Zulte Waregem (8 punten) achter zich. Essevee won eerder op de dag van Kortrijk (10 punten), een andere staartploeg.