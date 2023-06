Cercle wil van zesde plaats geen eindpunt maken.

Cercle wil op zijn 125ste verjaardag vooral verder gaan op de ingeslagen weg. Dat bevestigt trainer Muslic: "We hebben een goed werk geleverd, maar we zitten in een prestatiemodel. We moeten het opnieuw waar maken. Bevestigen is nooit makkelijk na zo'n goed seizoen. Ja, maar dat is het mooie van competitie. Daarom zijn we sportmannen, om onszelf uit te dagen, maar ook elke ploeg. Dat is precies wat we gaan doen."

Het project kan een boost krijgen door het sportieve succes. Charles Vanhoutte werd verpatst aan Union, nog andere jongens zullen ongetwijfeld volgen. Dewilde is nieuw, net als Semedo, die uitgeleend wordt door Monaco.

Muslic belichaamt het project Cercle: "Dat is ons project. We ontwikkelen spelers, geven hen mogelijkheden, om hen te kunnen verkopen. We krijgen dan wel nieuwe gezichten, maar we behouden onze identiteit."

"Eigen oefencomplex, los van Clubs stadionplannen"

Maar ook extra-sportief zit Cercle niet stil. De droom van een eigen stadion blijft bestaan. Het nieuwe oefencomplex zit in de laatste rechte lijn

. Alexander Vantyghem: "Jullie willen het heft in eigen handen houden of nemen, en niet afwachten wat er met het stadiondossier gebeurt ? Dat geldt zowel voor ons eigen stadionproject, als voor ons trainingscentrum. We willen dat loskoppelen van wat er gebeurt met Club Brugge. We willen ons eigen ambitie hebben, en ons eigen projecten realiseren, en niet telkens in een afwachtende houding verzeilen.

Voorzitter Thomas Tousseyn begint aan zijn eerste volledige seizoen. Hij wil vooral mee mensen in het stadion krijgen: "

Waar droomt u van als voorzitter ? Ik woon in Leuven, en ik merk dat er in het binnenland heel veel sympathie is voor Cercle. Maar die mensen komen daarom niet naar het stadion. Mijn grote droom zou zijn dat er meer mensen live komen meemaken wat onze filosofie is, welke sfeer we hier neerzetten, welk enthousiasme er op de mat wordt gebracht. Ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen in het stadion krijgen. Dat is mijn droom."