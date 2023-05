Cercle wint doelpuntenfestival op Westerlo

Zijn start mistte Cercle alvast niet. Al na vijf minuten kon Thibo Somers de 0-1 scoren. Daarna behoudt Cercle het overwicht en komt het een aantal keer gevaarlijk opzetten. Na achttien minuten krijgt Ueda dé kans om de voorsprong te verdubbelen vanop de stip. Marcelin wordt foutief neergehaald door Reynolds, Ueda faalt niet en brengt zijn ploeg op 0-2.

Westerlo probeert wel te reageren, maar Cercle zet de Kemphanen goed vast. De Bruggelingen stapelen de kansjes op, maar scoren lukt niet. Aan de overkant staat Van Eenoo aan het kanon. Majecki kan zijn schot nog parreren, maar heeft geen verhaal wanneer Nene op rebound de bal binnenwerkt. Op vijf minuten van de rust hebben we weer een wedstrijd.

Maar dat is buiten Da Silva gerekend. De middenvelder van Cercle Brugge haalt vanuit de tweede lijn uit en verschalkt Bolat op prachtige wijze. 1-3 vlak voor rust. En dan is het nog niet gedaan. Op slag van rust gaat de bal opnieuw op de stip als Deman een tik incasseert in de zestien. De VAR kijkt er nog naar, maar heeft ref Visser gelijk. Ueda houdt opnieuw het hoofd koel en zet Cercle op rozen met de 1-4.

Opnieuw spektakel in tweede helft

In de tweede helft gooit Westerlo het over een andere boeg. Op de counter proberen ze het Cercle moeilijk te maken, en dat werkt. Tien minuten ver in de tweede helft werkt Nene zijn tweede tegen de touwen. Maar opnieuw maakt Cercle korte metten met de geelhemden. Na een knappe aanval is het Thibo Somers die er 2-5 van maakt. Enkele minuten later scoort ook Da Silva bijna zijn tweede van de middag, maar de Portugees schiet hoog over.

Het slotakkoord is voor Nene. De spits van Westerlo beleefde een uitstekende middag en maakt met een afstandschot zijn hattrick compleet. Cercle komt echter niet meer in de problemen en wint met 3-5. Het start de Europe Play-Offs met een mooie 4/6 en volgt op 5 punten van leider Gent. Nu volgen twee cruciale wedstrijden tegen de Buffalo's.