Cercle wint eerste topper van 2018

Cercle Brugge heeft de eerste match van 2018 in 1B gewonnen met 1-0 tegen Oud-Heverlee Leuven. Groen-Zwart neemt zo de leiding in de tweede periode. Cercle staat twee punten voor op Lierse dat vandaag nog moet spelen.

Weinig kansen in de eerste helft. Het spel wordt vooral gekenmerkt door veel slordigheden die resulteerden in harde duels. Net voor de rust probeert Groen-Zwartspeler Tormin nog. Zijn eerste schot wordt uitgehaald door Gillekens, zijn tweede afgekeurd voor buitenspel.

Het begin van de tweede helft is een kopie van de eerste, maar lang duurt dat niet. Tormin gaat te gemakkelijk neer in de zestien en pakt zo zijn tweede geel van de avond. Cercle moet met 10 man verder. Iets na het uur is er een discutabele fase in de zestien van Leuven. De scheidsrechter oordeelt strafschop. Cordona zet feilloos om in de 1-0.

Pas in de laatste tien minuten komt Leuven opzetten via Maertens. Nardi kan de bal met zijn vingertoppen wegduwen en houdt zo zijn netten schoon: 1-0.

Dankzij de winst komt De Vereniging aan de leiding in de tweede periode van 1B. Cercle staat nu twee punten voor op Lierse, dat vandaag speelt tegen Beerschot-Wilrijk. Leuven volgt al op vijf punten.