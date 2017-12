Op winterstage in Zuidoost-Spanje versloeg Cercle Brugge in een oefenwedstrijd het Spaanse Elche Fc met 1-2. Dylan De Belder en Jonathan Farias scoorden de twee doelpunten.

Door de klassieke winterstop trekken veel Belgische voetbalploegen op winterstage naar het zonnige Spanje. Cercle Brugge trainde voor vijf dagen in het Spaanse Campoamor waar het 20 graden is. Op 5 januari spelen de manschappen van Franky Vercauteren in eerste klasse B hun eerste competitiematch na de winterstop tegen OH Leuven.