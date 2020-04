Cercle zet spelers in technische werkloosheid

Cercle Brugge is, na Waasland-Beveren, de tweede club in de Jupiler Pro League om haar spelers op technische werkloosheid te plaatsen. De Vereniging maakte het nieuws vrijdagavond bekend op haar website.

"De raad van bestuur van de Pro League heeft donderdag aan de algemene vergadering het advies gegeven om de voetbalcompetitie 2019-2020 per direct stop te zetten", legde Cercle Brugge uit. "Dat advies brengt voor elke betrokken partij heel veel vragen met zich mee. De enige zekerheid op dit moment is dat geen enkel economisch model tegen de impact van deze crisis bestand is."

"Daarom heeft de raad van bestuur van Cercle Brugge beslist om, na de meeste werknemers van de vereniging, ook alle spelers tijdelijk op technische werkloosheid te zetten. Die uitzonderlijke maatregel moet ertoe bijdragen dat de continuïteit van Groen-Zwart gegarandeerd blijft."