Cercle ziet Vitinho naar het Burnley van Kompany trekken

"Ik ben heel blij hier te zijn. Burnley is een grote club en het is een heel opwindende plaats om te zijn", reageerde Vitinho. "We zijn verheugd Vitinho aan onze kern toe te voegen. Hij is een snelle en sterke back, die graag naar voren trekt en ook goed verdedigt", verklaarde Kompany.

De 23-jarige Vitinho was vier seizoenen aan de slag bij Cercle en kwam tot meer dan 70 optredens voor de Vereniging. Hij maakte destijds de overstap van Cruzeiro in zijn thuisland. Op international niveau speelde Vitinho voor de U20 van Brazilië.