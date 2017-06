Cercle is overgenomen door de Franse topklasser AS Monaco en dat betekent dat de financiële zorgen verleden tijd zijn. Sterker nog, de Vereniging wil zo snel mogelijk weer de stap naar de hoogste klasse maken. Trainer José Riga: "Elke ploeg van 1B zegt hetzelfde. We weten dat. Dat is natuurlijk ons objectief".

De groep is nog verre van compleet. Er zijn al wat nieuwkomers, onder meer twee jongens van Monaco, maar er moet nog heel wat bij, vooral in het aanvallende compartiment.