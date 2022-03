Champions League basket: Oostende kan weer winnen

BC Oostende heeft de verloren bekerfinale doorgespoeld met een zege in de Champions League. In de tweede groepsfase versloeg het Malaga met 86-68.

Bij de rust stond de Belgische kampioen één punt voor (39-38) en ook het derde kwart (20-18) was in evenwicht. In het slotkwart (27-12) werd het verschil gemaakt, met veel dank aan Levi Randolph, die liefst 35 punten voor zijn rekening nam.

Voor Oostende was het na twee nederlagen de eerste zege. Malaga is na twee zeges en twee nederlagen leider in groep K, maar is uitgespeeld, terwijl Oostende en het Roemeense Cluj (2 zeges, 1 nederlaag) het volgende week dinsdag nog tegen elkaar opnemen. De eerste twee van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales. Om daar bij te zijn moet Oostende met minstens zes punten verschil winnen. Malaga is al zeker van een plaats bij de eerste twee.

Oorspronkelijk zat ook het Oekraïense Prometey in de groep. Dat trok zich terug na de Russische invasie. Kijk hier naar Offside met Jurgen Vanpraet van BC Oostende: