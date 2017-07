Champions League: Club speelt tegen Istanbul Basaksehir

In het Zwitserse Nyon is geloot voor de derde voorronde van de Champions League.

Vicekampioen Club Brugge geniet als reekshoofd een beschermde status. De ploeg van coach Ivan Leko zal het opnemen tegen de Turkse vicekampioen Basaksehir. De wedstrijden worden gespeeld op 25 of 26 juli (heen) en 1 of 2 augustus (terug).

Met Basaksehir krijgt Club Brugge één van de sterkst mogelijke tegenstanders voor de wielen geschoven. Basaksehir, vorig seizoen nog tweede in de Turkse Süper Lig, telt met aanvoerder Emre Belözoglu, Emmanuel Adebayor en nieuwe aanwinsten Eljero Elia en Gaël Clichy enkele klinkende namen in de rangen.

Als blauwzwart deze klip rondt, wacht in de play-offs voor de groepsfase een heel taaie brok. De tegenstand heet dan Sevilla, Napoli, Liverpool of een hoger gerangschikte ploeg die doorstoot na de derde voorronde (Dinamo Kiev, Ajax, Viktoria Plzen of CSKA Moskou).

Bij verlies moet Club aan de slag in de play-offs voor de Europa League.