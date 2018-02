Champions League-verhaal voor BCO afgelopen

Op de dertiende speeldag in de Champions League basketbal heeft Oostende woensdag een 73-79 nederlaag geleden tegen het Tsjechische Nymburk. Daarmee is het CL-verhaal afgelopen.

Bij de rust stond de Belgische kampioen al 37-44 in het krijt.

Nymburk maakte het verschil meteen in het eerste kwart (14-26). In het tweede (23-18) kon Oostende wat van de achterstand afdoen, maar in het derde (10-16) liep de schade opnieuw tot twaalf punten op. Het slotkwart (26-20) was weer voor Oostende, maar de bezoekers lieten zich niet meer verontrusten.

Met Jean Salumu (17 punten) had de thuisploeg de topscorer van de partij in de rangen. Met vijf zeges en acht nederlagen is Oostende zesde in groep D. De eerste vier gaan door naar de tweede ronde, de vijfde en zesde worden in de FIBA Europe Cup opgevist.