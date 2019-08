Champions League wenkt voor Club na 0-1-zege

Sturm und Drang

Club Brugge wist waar het zich kon aan verwachten, aan de Donau. Linz speelt een erg fysiek voetbal, potig en met loopvermogen. Na nauwelijks 20 seconden had de thuisploeg al kunnen scoren. Drie minuten later moest het doelhout de Oostenrijkers van een openingsdoelpunt houden. Club kreunde en pompte.

Vanaken van op de stip

Maar plots keerde dat beeld. De VAR moest even ingrijpen wanneer Openda - bij de eerste kans voor Club Brugge - aangetikt werd in de zestien. Uiteindelijk ging de bal effectief op de stip. Hans Vanaken hield het hoofd koel en legde de bal hard in de linkerbenedenhoek: 0-1. Club scoorde alweer op verplaatsing.

Halfweg mag Club niet mopperen

De thuisploeg liet het niet aan zijn hart komen, en koos meteen verder voor de aanval. Club moest achteruit en halfweg de eerste helft werkte Deli de bal zelf tegen de paal. Club kwam opnieuw met de schrik vrij. Linz bleef lopen, de aanvalsgolven volgden elkaar op, al kon Openda toch even de neus aan het venster steken. Bij 0-1 mochten vooral de bezoekers tevreden rusten.

Zondvloed schudt blauw-zwart wakker

Een ander beeld in het begin van de tweede helft. Want plots kreeg Club enkele (erg mooie) kansen op de 0-2. Dennis raakte net niet voorbij de thuisdoelman. Blauw-zwart kreeg nog twee kansen op een dubbele uitgoal, maar die bleef uit. Intussen viel het water bij bakken uit de hemel.

Slotoffensief

Linz voelde dat de tijd begon te dringen en in het slotkwartier pakten de Oostenrijkers uit met een viriel slotoffensief. Maar de beste kansen bleven voor de bezoekers, ondanks de aandringende thuisploeg. Een schot van Rits ging goed een halve meter naast. Rezaei kwam in de slotminuut nog oog in oog met de doelman, maar raakte er niet voorbij. Enkel Otubanjo knalde voor Linz nog een laatste kans over.

Drie op vier in het kampioenenbal?

Het bleef zo 0-1. Club Brugge heeft alle kansen in handen om volgende woensdag de groepsfase van de Champions League te bereiken, voor de derde keer in vier jaar tijd.