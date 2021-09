Chapeau! Club houdt PSG in bedwang na fantastische wedstrijd

Een bijzonder sterk Club Brugge heeft in de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League gelijkgespeeld tegen het sterrenelftal van PSG: 1-1 is de eindstand, een ware stunt voor blauw-zwart.

De avond start met een heuse wereldprimeur in Jan Breydel. Messi staat – voor het eerst – samen met Mbappé en Neymar in de aanval bij Paris-Saint-Germain. Voor Messi is het meteen ook zijn eerste Europese wedstrijd in een ander shirt dan dat van Barcelona. Bij Club kiest Clement voor Mats Rits, Vormer start de wedstrijd op de bank.

Club niet onder de indruk

In de openingsfase van de wedstrijd is Club niet onder de indruk van het sterrenensemble uit Parijs. Clinton Mata troeft Neymar meteen af in een eerste duel. Ook de eerste hoekschop van de wedstrijd is voor blauw-zwart. Kort daarna trekt Parades aan de noodrem wanneer hij na een slechte controle De Ketelaere foutief afstopt. De scheidsrechter houdt het op een gele kaart, dit kon gerust rood zijn.

Op het kwartier krijgt Mbappé wat ruimte op de flank, hij bedient Herrera perfect en die twijfelt niet. Mignolet is kansloos bij de 0-1: zo snel kan het op dit niveau gaan. Even later is het Messi die Mbappé kan lanceren. De Brugse doelman bewijst zijn klasse en voorkomt een tweede tegendoelpunt.

(lees verder onder de foto)

Maar ook Club is offensief niet ongevaarlijk, Lang vindt Sobol en die kan achteruitleggen op Vanaken. Die haalt in één tijd uit en via een afgeweken bal staat het 1-1. De 28.000 supporters in het stadion krijgen waar voor hun geld. Messi reageert onmiddellijk met een afstandsschot, gelukkig voor blauw-zwart brengt de lat redding. Ook aan de overkant blijft het kansen regenen, zo zet De Ketelaere Navas aan het werk. PSG had zoveel weerstand en offensieve drang van de tegenstander uit Brugge niet verwacht.

Na een erg energieke eerste helft hangen de bordjes gelijk. Club Brugge is zowaar de betere ploeg op het veld. De staande ovatie van het thuispubliek is meer dan terecht.

IJzersterke De Ketelaere

Na de rust voert PSG meteen een dubbele wissel uit, de Argentijnse coach Pochettino wil het duidelijk anders aanpakken. Danilo en Draxler zijn de nieuwe mannen, Paredes en Wijnaldum nemen plaats op de bank. Maar het is opnieuw Club die voor gevaar zorgt, wanneer Mbappé daarna met een blessure naar de kant moet lijkt er toch paniek in de Parijse rangen te sluipen. Ook defensief levert blauw-zwart puik werk. Zo is Sobol erg secuur.

Even over het uur steekt De Ketelaere opnieuw het vuur aan de lont: hij kan Lang op weg sturen en die zorgt met een snelle voorzet voor problemen. Kimpembe werkt de bal met veel moeite weg, PSG moet het overwicht aan Club laten maar dreigt dan plots via Messi. Hij vindt een klein gaatje, gelukkig staat Mignolet opnieuw paraat. De Ketelaere blijft ondertussen toveren, met een prachtig afgemeten bal kan hij Lang verleiden tot een omhaal, de bal gaat net naast.

(lees verder onder de foto)

Tien minuten voor affluiten begint PSG dan toch aan een slotoffensief te denken. Met steeds meer mannen schuiven ze op. En dan krijgt Club ruimte, Lang kan nog even meters maken maar hij ontbreekt frisheid om het af te maken. Eindstand: 1-1 en dolle vreugde in het Jan Breydelstadion.