Charles De Ketelaere volgt Yari Verschaeren op als Belofte van het Jaar

Charles De Ketelaere is vrijdagavond op het Sportgala in Schelle verkozen tot Belofte van het Jaar.

De 19-jarige De Ketelaere hield met 398 punten achter zijn naam veldrijder Thibau Nys (323 ptn) en rallypiloot Grégoire Munster (105) achter zich. Op de erelijst volgt hij collega-voetballer Yari Verschaeren op. In 2020 kwam De Ketelaere helemaal tot ontbolstering bij Club Brugge. Onder Philippe Clement schopte hij het tot basisspeler, de voorbije wedstrijden stond het veelzijdige talent in de spits bij blauw-zwart. Ook bondscoach Roberto Martinez was onder de indruk van De Ketelaere, die op 11 november bij de Rode Duivels debuteerde in de vriendschappelijke interland tegen Zwitserland.

De erelijst van het jaarlijks referendum Belofte van het Jaar van Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten: