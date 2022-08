"Charles stak er met kop & schouders bovenuit": jeugdtrainer Varsenare glimt van trots

De rest is geschiedenis. Rik Brusseel is nog steeds een bevlogen jeugdtrainer. Hij was de eerste voetbalcoach van Charles De Ketelaere, toen zijn ouders uit het naburige Sint-Andries hem 16 jaar geleden kwamen inschrijven bij Varsenare.

"Uitzonderlijk talent, toen al"

"Hij was toen vijf jaar", zegt Rik. "We lieten hem altijd meespelen met kinderen van een jaar ouder. Hij stak er toen al met kop en schouders bovenuit. Dat was duidelijk een uitzonderlijk talent.

-Wat zag je in hem toen? Zijn handelingssnelheid lag enorm hoog, en zijn coördinatie was ook zeer goed. Hij was sneller dan de rest, en hij kon bewegingen uitvoeren met de bal, simpele, uitkappen en zo, maar dat kon hij met links en met rechts. Dan was hij u voorbij, en was hij beslissend. En dat heeft hij altijd gehad."

"Heb Club Brugge gebeld"

De Ketelaere bleef maar een paar maanden bij Varsenare. Een te groot talent, dat een betere ontwikkelingsschool verdiende.

"Ik heb toen gebeld naar Club Brugge, en gezegd dat ik er één had lopen die niet op ons niveau moet blijven spelen, maar beter naar jullie komt. Hij heeft maar een paar maanden in de voetbalschool van Varsenare gespeeld. Hij is toen naar de U7 van Club Brugge gegaan, en is daar altijd gebleven tot nu."

(lees verder onder de foto)

Varsenare niet vergeten

De Ketelaere blijft een link met Varsenare houden. Hij was al eens te gast op een benefietwedstrijd, en mocht drie keer de titel meevieren met Club in café Oud Gemeentehuis. Niet zijn favoriete bezigheid nochtans.

"Een jongen waar je geen probleem me zult hebben. Hij weet wat hij doet, hij is zeer beleefd en voornaam. Hij zal zo blijven. Ik weet niet of hij echt timide is. Op het veld komt dat zo over, maar hij wacht altijd zijn momenten af. Dat heeft hij altijd gehad op voetbalgebied. Soms zag je hem een tijdje niet denken, en zat je al te denken van 'Charles,Charles'. En dan doet hij iets waarmee hij het verschil maakt. Dat maakt hem zo uniek."

En een van die momenten is er nu gekomen. Een droomtransfer naar AC Milan.

"Hij zal het maken, ik hoop het toch, maar ik geloof er wel in. -Hoop jij ooit nog een nieuwe De Ketelaere onder je vleugels te krijgen ? Ik hoop er nog honderd onder mijn vleugels te krijgen."