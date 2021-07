Charlotte Kool wint in Knokke-Heist

Charlotte Kool (NXTG Racing) heeft de 3e etappe in de Baloise Ladies Tour gewonnen. De Nederlandse was de snelste in een massaspurt die ontregeld werd door een valpartij.

Vanmorgen reden de wielrensters 84 kilometer tussen Cadzand en Knokke-Heist. Door het gretige peloton ontstond er geen vroege vlucht. Logischer wijs eindigde de rit dus in een massaspurt in de straten van Knokke-Heist. Op 500 meter van de finish ging een groot deel van het peloton tegen de vlakte. Charlotte Kool kon de valpartij ontwijken en won voor Elisa Balsamo en Barbara Guarischi.

De leiderspositie van Mischa Bredewold kwam niet in gevaar. Deze namiddag volgt nog een individuele tijdrit over 7,6 kilometer, met start op de Heistlaan in Knokke-Heist en finish op de Dudzelestraat in Westkapelle