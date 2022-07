Cheetahs en Tornados met Ponette en Doom staan in finale WK

Zowel de vrouwenestafetteploeg, de Belgian Cheetahs, als de mannen, de Belgian Tornados, hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x400 meter op het WK atletiek in de VS. Terwijl Roeselarenaar Alexander Doom rust kreeg, nam Helena Ponette uit Bredene wel deel aan de halve finale.

In de vierde beste tijd van alle halve finalisten, 3:28.02, verzekerden Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, de 22-jarige Helena Ponette en Camille Laus zich van een plaats in de finale. Enkel Jamaica bleef hen weliswaar ruim voor in hun reeks, 3:24.23. Van alle landen, finishte het estafetteteam van de Verenigde Staten in de toptijd, 3:23.38. Zondagnacht gaan de Cheetahs om 4.50 uur in baan 3 op zoek naar een medaille.

Doom rust

Ook de Belgian Tornados gaan vlot door naar de finale met de vierde beste tijd in totaal, 3:01.96. Onder hun concurrenten hadden de Amerikanen de snelste benen die hen een toptijd opleverden, exact drie seconden onder de chrono van de Belgen. Coach Jacques Borlée liet de Roeselaarse sprinter Alexander Doom rusten nadat hij geen finaleplaats kon afdwingen op de individuele 400 meter. Mogelijk treedt de West-Vlaming wel aan in de estafettefinale zondagnacht. Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Sacoor en slotloper Kevin Borlée klaarden in de halve finales de klus. Om 4.35 uur Belgische tijd verdedigt België zijn bronzen medaille vanop het vorige WK in Doha.