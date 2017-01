Chevalier laat KVK eindelijk nog eens juichen

Voor KV Kortrijk stond er vanavond een moeilijke thuismatch tegen Lokeren op de menu. De laatste acht matchen verloor de West-Vlaamse ploeg steeds en het stond dus met het mes op de keel. Tegen Lokeren moest het tij keren, maar dat zou geen evidentie worden. De laatste thuiszege van KVK tegen Lokeren dateert al van 2010. KV Kortrijk stond ook gehavend aan de aftrap. Door blessures moest het De Mets en De Smet missen en het vertrek van Gigot moest ook nog ingevuld worden.

Chevalier scoort twee keer

Lokeren creëerde de eerste kansen, maar werkte deze niet af. KVK was wat afwezig, maar tegen de gang van het spel in slaagde Teddy Chevalier er in om te scoren. Vanuit het niets schoof hij in de 18de minuut de bal in de netten van Copa. Lokeren liet het niet aan zijn hart komen en Rassoel maakte even later bijna de gelijkmaker. Terwijl KVK in het begin van de match wat afwezig was, begon het hierna meer en meer zijn stempel op het spel te drukken. In de 34ste minuut kreeg KVK loon naar werken en maakte Chevalier zijn tweede doelpunt van de avond. Saadi wipte de bal naar Chevalier en deze knalde de bal hard binnen. 2-0 voor KVK.

Aansluitingstreffer De Sutter

Net zoals na het eerste doelpunt bleef Lokeren niet bij de pakken zitten en duwde het KVK in het defensief. KVK bleef met momenten klungelen en in de 41ste minuut kregen ze het deksel op de neus. Tom De Sutter sprong boven iedereen uit en kopte de aansluitingstreffer binnen. Lokeren bleef hierna druk zetten, maar het bleef 2-1 tot aan de rust.

Zwakke tweede helft

Door de aansluitingstreffer van De Sutter leek het nog een spannende tweede helft te worden. Toch kon Lokeren nooit meer echt dreigen en KVK slaagde er ook niet meer in om zijn stempel op de match te drukken. Hupperts en Ansah van Lokeren creërden beide nog een kans, maar zonder succes. Het venijn zou echter in de staart zitten voor KVK. In de laatste seconden drukte Lokeren nogmaals door, maar Sifakis redde zijn ploeg. Zo kon KVK na acht nederlagen eindelijk nog eens aanknopen met de overwinning.