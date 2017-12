Chevalier nekt Genk in slotfase

Op de twintigste speeldag in de hoogste nationale afdeling heeft Racing Genk, voor het eerst met Philippe Clement op de bank, zaterdag met 2-3 verloren van KV Kortrijk. Chevalier scoorde het winnende doelpunt in extra tijd.

De openingstreffer kwam er nadat Jeremy Perbet diep gestuurd werd. De Fransman omspeelde doelman Danny Vukovic, waarna Genk-verdediger Brabec terug snelde en de bal uit de voeten van de Kortrijkse spits tikte. Een ongelukkige tussenkomst, want het leer rolde domweg in het Genkse doel. Kaminski speelde een beresterke match en hield Ingvartsen met een wereldsave van de gelijkmaker.

Vlak na de pauze volgde een nieuwe tegenslag voor Clement: het Genkse goudhaantje Siebe Schrijvers viel geblesseerd uit, terwijl de Limburgse ziekenboeg al zo vol was. Enkele minuten later zocht Edon Zhegrova gretig het been van Kortrijk-verdediger Rougeaux op in de zestien, scheidsrechter Jan Boterberg hapte toe. De Deen Ingvarsten zette de strafschop om.

Twee keer Chevalier

Een goed kwartier later was het Genkse optimisme alweer bekoeld toen Aidoo een tweede gele kaart onder zijn neus geschoven kreeg voor een vermeende slag in het gezicht van Stijn De Smet. Al snel kon Chevalier profiteren van de vrijheid die hij kreeg in het Genkse strafschopgebied. Hij knalde zijn achtste van het seizoen overhoeks binnen en zo was de thuisploeg weer op achtervolgen aangewezen.

In de 82ste minuut wakkerde de Genkse hoop weer aan na een weergaloze krul van Buffel in de winkelhaak. Ook met zijn tienen hadden de Limburgers nog een slotoffensief in petto en in de 91e minuut schoot Zhegrova de ultieme kans op de overwinning over de kooi van Kaminski.

Aan de overkant trof Chevalier op een counter in de 94e minuut wel raak en zo graaiden de bezoekers alsnog de driepunter mee. Een enorme opdoffer voor Racing Genk met het oog op een play-off I-plaats: het blijft tiende staan, met een punt meer dan eerste achtervolger Kortrijk.