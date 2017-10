Chloe Beaucarne sluit zich aan bij FLAC

Chloe Beaucarne is na Anne Zagre, Eline Berings en Nafi Thiam de nummer 4 van België op de 100 meter horden. Haar doelstelling voor komend zomerseizoen is het halen van het beloftenminimum voor het Europees kampioenschap in Berlijn. Daarnaast mikt ze ook op het podium op de Belgische kampioenschappen AC en beloften.

Flanders Atletiekclub zag op 28 september 2000 officieel het levenslicht. FLAC is een fusie van 5 bestaande atletiekclubs in West-Vlaanderen: Atletiekclub Ieper, Mandel Atletiekclub Izegem, Flanders Athletiekclub Roeselare, Hoppeland Poperinge en Athleoo Wervik. Ondertussen werd ook een kern in Oostkamp opgestart.