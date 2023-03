Christophe Laporte pakt tweede klassieke zege: "Moet dit nog even laten bezinken"

En of Team Jumbo-Visma dus klaar is voor de Ronde van Vlaanderen die er zondag zit aan te komen.

"We hebben er met de ploeg weer een heel speciale dag opzitten", stak Laporte na afloop van wal. "En ik ben blij dat ik drie dagen na mijn overwinning in Gent-Wevelgem opnieuw op het hoogste schavotje mag gaan staan van het podium. Tiesj Benoot effende het pad voor mijn succes vandaag. Benoot zorgde immers voor de nodige afscheidingen op enkele hellingen. Op die manier werd onze groep netjes uitgedund."

"Conditie is heel goed"

"Ik moet dit nog wat laten bezinken", ging hij verder. "Het komt vreemd over, zo kort na Gent-Wevelgem. De conditie is heel goed. Ik was in het begin van het seizoen ziek en zag een deel van mijn trainingsschema's in rook opgaan."

Zondag komt de Ronde va Vlaanderen eraan. Team Jumbo-Visma zal geviseerd worden, zeker na wat die ploeg al liet zien in de kasseikoersen tot hiertoe. "Wij moeten daar zeker een verlengstuk aan kunnen breien. Zondag wacht een heel grote klassieker en de week daarop ook. Of ik me nu ook tot de favorieten voor De Ronde mag gaan rekenen? Neen. Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zullen het naar mijn visie gaan uitvechten. We hebben een sterke ploeg om Wout bij te staan op weg naar de zege in de Ronde van Vlaanderen", besloot Laporte.