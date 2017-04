Dat is een tegenslag voor de gymnaste, die vorige zomer deel uitmaakte van het nationale gymteam op de OS in Rio. Enkele weken geleden kreeg Cindy Vandenhole te kampen met pijn aan de schouder. Onderzoek wees uit dat Cindy haar schouder moet laten rusten en hierdoor dus het Europees kampioenschap zal missen. Momenteel is Cindy nog aan het revalideren waardoor ze nog niet fysiek top is om deel te nemen aan wedstrijden van dit niveau.