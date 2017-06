Cindy Vandenhole zet punt achter topsportcarrière

De turnster van Vaste Vuist Lauwe nam deel aan een EK, WK en de Europese Spelen in Bakoe en was reserve voor de Olympische Spelen in Rio. Vandenhole eindigde met de Belgische ploeg op de elfde plaats tijdens het WK 2015 in Glasgow. Ze turnde er aan drie toestellen. Op het olympisch testevent in Rio in april 2016 beleefde ze als reserve vanaf de eerste rij mee hoe België knap derde werd en zich zo als eerste Belgische meisjesteam sinds 1948 plaatste voor de Spelen.

Een maand later stond Vandenhole opnieuw op de wedstrijdvloer tijdens het EK in Bern. Daar haalde ze samen met de ploeg een negende plaats in de teamcompetitie. Voor de Spelen in Rio werd ze als reserve aangeduid maar kwam er niet in actie.