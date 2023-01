CL basketbal: Oostende verliest in eigen huis

De bezoekers grepen Oostende bij de keel in het eerste kwart: 13-27. Er volgde een reactie van het team van Dario Gjergja in het tweede kwart, waardoor het scorebord bij de rust 35-43 aangaf. Maar nadien liep Bahcesehir opnieuw weg van Oostende. Tre'shawn Thurman was met 24 punten en acht rebounds de uitblinker bij Oostende.

De barrages worden naar een best-of-three gespeeld. De belle is volgende week dinsdag voorzien in Istanboel. Bij winst komt Oostende in groep J terecht met het Duitse Bonn, het Spaanse Baxi Manresa en de winnaar van de barrage tussen het Litouwse Rytas Vilnius en het Griekse PAOK. De eerste twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de Final Four en zullen uitmaken wie de opvolger wordt van titelverdediger Tenerife.

Oostende werd in de eerste ronde derde in groep C, Bahcesehir College tweede in groep D.