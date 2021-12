Clauw pakt winst in Oostduinkerkse strandrace

Na twee jaar mocht Oostduinkerke met de Sauteuse Beachchallenge opnieuw een strandrace verwelkomen. Ondanks het EK dat op hetzelfde moment in Duinkerke plaatsvond, mocht Sandman Events toch leuke namen zoals Klaas Vantornout en Jens Keukeleire verwelkomen.

Met onder meer Jens Keukeleire, Thomas Chamon en driekleuren Frederik Devolder en Klaas Vantornout stonden er toch enkele toppers aan de start van de strandrace in Oostduinkerke. Onder een grijze, maar droge hemel en een fikse bries maakten de renners er een snelle race van. Al in de eerste kilometers werd het verschil gemaakt. Een bedrijvige Klaas Vantornout maakte er samen met Thieme Van Ruymbeke, Joris Massaer, Michiel Hillen en John-Ross Clauw een harde strijd van. Met een kloof van twee minuten, was het al snel duidelijk dat de winnaar een van deze mannen zou worden. John-Ross Clauw begon als eerste aan de laatste mulle strook zand richting de finish en pakte zo de overwinning voor Vantornout, Van Ruymbeke, Hillen en Massaer.