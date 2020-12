Clement schippert tussen teleurstelling en trots

"We stranden op twee centimeter van de kwalificatie", liet hij noteren. Club Brugge zet zijn Europese campagne na Nieuwjaar voort in de Europa League. Lazio stoot door het gelijkspel door naar de achtste finales van de Champions League.

"Dit is de grootste ontgoocheling in mijn sportieve loopbaan", zei Clement op de persconferentie na de match. "Tegelijkertijd kan ik niet meer trots zijn op mijn spelers. Ze zijn blijven strijden tot de laatste seconde. Het is ongelooflijk dat we dan met het schot van Charles De Ketelaere in de toegevoegde tijd op twee centimeter van de overwinning stranden."

"Zuur moment"

Club Brugge kwam net voor rust met z'n tienen te staan na de rode kaart voor Eduard Sobol. "Dat was een enorm zuur moment", erkende Clement. "Ik had Simon Deli aan de zijlijn klaarstaan om in te vallen. Hij was klaar om in te komen en dan valt net die tweede gele kaart."

"Het maakt de teleurstelling vandaag nog groter. Maar we hebben de waarden van Club Brugge nog maar eens getoond. Voor rust was er te weinig durf en te veel respect voor Lazio. Tijdens de pauze was er grote teleurstelling in de groep na de rode kaart. Maar in de tweede helft zijn we positief gebleven en hebben we geknokt tot het einde. We mogen ondanks de uitschakeling trots zijn. We behalen het hoogste aantal punten in onze geschiedenis in de Champions League. We moeten blijven verdergaan op deze weg", besloot Clement.

Borussia Dortmund beëindigt groep F als eerste met 13 punten, gevolgd door Lazio (10), Club Brugge (8) en Zenit (1). Dortmund en Lazio stoten door in de Champions League, Club Brugge gaat naar de Europa League en Zenit is uitgeschakeld.