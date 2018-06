Clinton Mata tekent bij Club Brugge

Clinton Mata (25) is een atletische rechterflankverdediger die sinds 2014 bij Charleroi speelt. Afgelopen seizoen speelde hij op uitleenbasis bij KRC Genk, waar hij 30 wedstrijden in actie kwam.

Mata tekent een contract voor 4 seizoenen bij Club, maar moet meteen onder het mes. Hij zal de competitiestart missen.

Ivan Leko is opgetogen met de transfer. Dat staat te lezen op de website van Blauw-Zwart: “Ik ben zeer blij met deze transfer. Clinton is een van de beste aanvallende backs uit onze competitie. Met zijn capaciteiten en profiel past hij perfect in het voetbal dat we willen spelen. Bovendien zie ik nog groeimarge. Samen met Dion Cools hebben we nu 2 volwaardige spelers voor de rechterflank, wat zeker geen overbodige luxe is met het drukke programma die eraan komt. ”