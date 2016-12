Club beëindigt 2016 met moeizame zege en koppositie

Landskampioen Club Brugge heeft zich maandag op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League niet laten verrassen door hekkensluiter Excel Moeskroen, al leidden de Henegouwers bij de rust met 0-1. In het Jan Breydelstadion trokken de Bruggelingen uiteindelijk met 2-1 aan het langste eind.

De troepen van Michel Preud'homme belegerden meteen het doel van Moeskroen. Maar de supporters van blauw-zwart verslikten zich al snel toen Aristote Nkaka met een welgemikte kopbal Ludovic Butelle verschalkte. Vlak voor rust kwam José Izquierdo oog in oog met Matej Delac, maar de Kroatische doelman bracht redding. De rebound van Hans Vanaken ging naast. Vroeg in de tweede helft zaaide Anderlecht-huurling Trezeguet opnieuw onrust in het Brugse strafschopgebied, Nkaka trapte in één tijd op de lat. Aan de overzijde kwam de bal voor de voeten van Björn Engels terecht, maar de centrale verdediger besloot te centraal. Op het uur besliste de tot dan sterk keepende Delac een kerstgeschenk uit te delen door een ongevaarlijke vrije trap van Ricardo van Rhijn verkeerd te beoordelen: 1-1.

De thuisploeg rook bloed, op voorzet van Van Rhijn duwde Jelle Vossen zijn 12e competitietreffer tegen de touwen. De zege kwam daarna niet meer in gevaar. Club Brugge realiseert zo een indrukwekkende reeks: het bleef gans dit jaar ongeslagen in eigen huis. In de stand neemt Club Brugge opnieuw de koppositie in met 43 punten.

Anderlecht, met 0-2 te sterk voor Charleroi, is tweede met 41 punten. Dan volgt Zulte Waregem, dat op 0-0 bleef steken tegen KV Mechelen, met 40 punten.