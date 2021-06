Ook kampioen Club Brugge is vanmorgen alweer begonnen aan het nieuwe seizoen, met de eerste open training. Nieuwkomers zijn er voorlopig nog niet, trainer Philippe Clement en kapitein Ruud Vormer hebben hun contract verlengd.

De eerste training van het nieuwe seizoen was in het trainingscomplex in Westkapelle, zonder jongens als Hans Vanaken en Simon Mignolet, allebei met de Rode Duivels op het Europees Kampioenschap. Verder ook nog geen Charles De Ketelaere en Brandon Mechele vanmorgen.

Na twee openvolgende titels wil Club voor een derde keer kampioen spelen en vooral schitteren in Europa. Vorig jaar kon Blauw-Zwart net niet doorstoten naar de knock-out fase in de Champions League.