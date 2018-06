Club Brugge al zeker van 15,25 miljoen

Landskampioen Club Brugge mag zich in de handen wrijven. De 32 clubs die in de komende editie van de Champions League in de groepsfase zitten, zijn elk zeker van 15,25 miljoen euro.

Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) dinsdag bekendgemaakt.

Bovenop de gegarandeerde som komt er in de poulefase 2,7 miljoen euro bij per overwinning, een gelijkspel levert 900.000 euro op. Kwalificeert een team zich voor de achtste finales, dan mag het zich verwachten aan nog eens 9,5 miljoen euro. De ploegen die doorstoten naar de kwartfinales mogen nog eens 10,5 miljoen euro bijschrijven op hun rekening. In de halve finales komt daar 12 miljoen euro bij. Kwalificatie voor de finale levert 15 miljoen euro op. Het team dat de beker met de grote oren verovert, is nog eens verzekerd van vier miljoen euro.