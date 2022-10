Club Brugge begint als groepsleider aan confrontatie met Atlético Madrid

Dinsdag en woensdag staan de wedstrijden van de derde speeldag in de groepsfase van de Champions League op het programma. Club Brugge ontvangt dinsdag in het Jan Breydelstadion Atlético Madrid.

Club maakte in de eerste twee speelrondes indruk. Op de openingsspeeldag tegen Leverkusen knokte het zich op wilskracht naar een 1-0 zege. Een week later in Porto overklaste de Belgische kampioen zijn tegenstander met een historische 0-4 overwinning. In Brugge wordt luidop gedroomd van een plaats in de tweede ronde. Na de dubbele confrontatie met Atlético Madrid, dinsdag in Brugge en volgende week woensdag in Madrid, zal meer duidelijk worden. Club tankte zaterdag zelf alvast vertrouwen met een makkelijke 3-0 zege tegen KV Mechelen.

Revanche

Atlético begon wisselvallig aan het seizoen en telt in La Liga na zeven speeldagen dertien punten. Het is daarmee vijfde. Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco kwamen zaterdag in actie tijdens de 0-2 zege bij Sevilla. Een week eerder werd de stadsderby tegen Real Madrid met 1-2 verloren. Ook in de Champions League gaat het op en af. Op de openingsspeeldag rekenden de Rojiblancos in de slotfase af met Porto (2-1), nadien volgde een late 2-0 nederlaag in Leverkusen.

In de andere match in groep B ontvangt Porto Leverkusen. De Portugezen zullen revanche willen na de smadelijke thuisnederlaag tegen Club Brugge. Leverkusen beleeft een dramatisch seizoensbegin en staat in de Bundesliga voorlaatste.