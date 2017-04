Club Brugge begint play-off 1 met een nederlaag

Nochtans kwam Club Brugge al na 8 minuten op voorsprong via Wesley, na een voorzet van Immers. Z'n kopbal belandde eerst nog op de paal, maar in de herneming kon Wesley dus toch scoren. Halfweg de eerste helft moest de doelpuntenmaker trouwens geblesseerd van het veld. Jelle Vossen kwam hem vervangen. Een minuut later scoorde AA Gent dan de gelijkmaker. Het resultaat van het vele balbezit. Moses Simon zette fraai de 1-1 op het bord. In een verhitte partij mocht de thuisploeg net voor de rust nog een penalty trappen, na hands van De Bock. Simon scoorde z'n tweede van de avond. 2-1 was dus de stand bij de rust.

De tweede helft begon niet goed voor AA Gent, want op korte tijd pakte Troost-Ekong twee keer geel en dus rood. Gent nog 40 minuten met z'n tienen. In een bitsige partij voerde Club Brugge de druk op met heel wat goeie kansen als gevolg, maar afwerken lukte niet. Club Brugge blijft tweede, nu op 4 punten van leider Anderlecht. AA Gent komt op 2 punten van Club Brugge.