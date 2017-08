Club Brugge behoudt het maximum na vlotte zege tegen Standard

Club Brugge heeft op de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League in het Jan Breydelstadion met 4-0 gewonnen van Standard.

De Rouches waren helemaal nergens in het wedstrijdbegin en keken al na zes minuten tegen een 2-0 achterstand aan, na treffers van Hans Vanaken (3.) en Wesley Moraes (6.). De wedstrijd was toen al bijna gespeeld en na 56 minuten helemaal, toen Vanaken er met zijn tweede van de namiddag 3-0 van maakte, tien minuten voor affluiten zette Brandon Mechele via een Luiks voetje de 4-0 eindstand op het scorebord.

Na de Europese uitschakeling van deze week tegen AEK Athene hebben de Bruggelingen hun revanche dus al te pakken en in de eigen competitie blijven ze met vijftien op vijftien samen met Charleroi aan de leiding, beide teams hebben een voorsprong van drie punten op nummer drie Sint-Truiden.