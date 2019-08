Club Brugge behoudt maximum van punten

KV Oostende heeft in tegenstelling tot Club Brugge niet langer het maximum van de punten in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart won zaterdag met 0-2 bij de kustploeg op de derde speeldag. Invallers David Okereke en Percy Tau zorgden voor de Brugse doelpunten.

Club Brugge-coach Philippe Clement dropte met Cools, Mechele, Amrabat, Diatta, Schrijvers en Vossen zes nieuwe namen in zijn elftal. In de Versluys Arena schilderde Vossen iets voor het kwartier een voorzet van Vormer richting de winkelhaak, maar KVO-doelman Dutoit voorkwam de 0-1. Aan de overzijde moest Mignolet in actie komen op pogingen van Sakala en Guri.

Met Tau en Okereke iets voor het uur in de plaats van Schrijvers en Vossen kwam er niet meteen beterschap in het Brugse spel. Maar uiteindelijk brak de onvermijdelijke Okereke de ban voor blauw-zwart. Op voorzet van Vormer knikte hij de bal voorbij Dutoit, zijn vierde competitiedoelpunt. Niet veel later trapte Vanaken, die pas een verbeterd contract ondertekende bij Club Brugge, tegen de paal. Diatta lanceerde vervolgens Tau, die de 2-0 op het scorebord schoot.

Club Brugge staat nu met 9 op 9 aan de leiding in de stand. KV Oostende is voorlopig vijfde met zes punten. Dinsdagavond verdedigen de Bruggelingen op bezoek bij Dinamo Kiev een 1-0 zege in de terugmatch van de derde voorronde van de Champions League.