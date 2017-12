Club Brugge bijna verrast door Eupen

Club Brugge heeft het meteen moeilijk met de zware grasmat in het Kehrwegstadion, en na negen minuten kijkt de leider al tegen een achterstand aan. Mbaye Leye verrast Butelle met een half mislukte kopbal. Club blijft sterretjes zien, en na achttien minuten mag Butelle zich weer omdraaien, dit keer na een kopbal van Loties. Pas na een halfuur komt er een eerste dreiging, maar het afstandsschot van Nakamba gaat wel erg ver naast. Er volgt nog een kopbal van Van Aken, maar voor het overgrote deel lopen de Clubspelers achter die van Eupen aan. En ze mogen ook nog de videoref bedanken als die een fout van Nakamba buiten de zestien plaatst.

In de tweede helft kruipt Eupen achteruit, en Leko brengt Limbombe en Diaby om voor meer gevaar te zorgen. Halfweg de tweede helft laait de hoop weer op, als Vormer aan de tweede paal Dennis vindt, en die de aansluitingstreffer binnenkopt. In de slotfase verhindert een late terugkeer van Tirpan dat Dennis ook de gelijkmaker scoort. Twee minuten voor tijd moet de videoref opnieuw in actie komen. Loties zwaait zijn been te hoog, en raakt Diaby op de borst. Strafschop, feilloos omgezet door Ruud Vormer. Eizona gaat Club nog met de winst lopen, maar Blondelle veegt een schot van Cools nog weg.