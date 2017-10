Club Brugge blijft foutloos in eigen huis

Hubert in de fout

Ruime cijfers, maar een makkelijke zege was het niet voor de West-Vlaamse competitieleider, die na een eerste helft bikkelen met 2-1 mocht gaan rusten. Club-coach Ivan Leko had de voorbije weken de wisselvallige Ethan Horvath uit doel gehouden voor Guillaume Hubert, maar dat bleek geen voltreffer toen die laatste al na twintig minuten in de fout ging bij een trap van Jonathan Legear. Dat was de gelijkmaker voor de Truienaars, Club-aanvoerder Ruud Vormer had twee minuten eerder de score al geopend. In een evenwichtige eerste helft kwam de thuisploeg toch opnieuw op voorsprong, na een rake kopbal van Stefano Denswil op hoekschop (38.).

Hoofdrol voor videoref

Na de pauze was er opnieuw een hoofdrol voor de videoref. Bram Van Driessche had strafschop gefloten na een discutabele overtreding van doelman Lucas Pirard op Vormer, maar de videoref maande de scheidsrechter toch aan om de beelden te komen bekijken. Na een oponthoud bleef Van Driessche toch bij zijn eerste beslissing en ging de bal op de stip: de ingevallen Jelle Vossen zette de Truiense doelman op het verkeerde been en zo was de verlossende 3-1 na 65 minuten een feit. Zes minuten later werd het nog 4-1 via de eveneens ingevallen Abdoulay Diaby en nadien had de score nog hoger kunnen oplopen in het Jan Breydelstadion.

Club Brugge blijft dit seizoen foutloos in eigen huis en staat met 33 op 39 autoritair aan de leiding, met een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger Charleroi. STVV is vierde met 23 punten. Zondagavond worden er nog twee wedstrijden afgewerkt op deze dertiende speeldag. Om 18 uur ontvangt Standard op Sclessin Waasland-Beveren, om 20 uur sluiten Moeskroen en promovendus Antwerp de speeldag af.