Club Brugge doet voorstel voor nieuwe seizoen

Club Brugge gaat er in zijn voorstel vanuit dat ook KV Oostende eerstdaags goed nieuws krijgt van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), nadat ook Standard en Moeskroen groen licht hadden gekregen om in 1A te blijven. Blauw-zwart pleit voor gezond verstand. Het voorstel van 18 ploegen lijkt op dit moment het breedst gedragen en bovendien de weg van de minste weerstand. Een competitie hervatten is door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad afgelopen woensdag onmogelijk, waardoor Waasland-Beveren zijn kansen op behoud niet kan verdedigen. Ook het afwerken van de 1B-finale lijkt onwaarschijnlijk - daarover wordt vrijdag sowieso gestemd op de algemene vergadering - en dus is het compromis om Beerschot en OHL te laten promoveren billijk, vinden de West-Vlamingen. Omdat er volgend jaar ook een EK plaatsvindt en het door de coronacrisis nog onzeker is wanneer het seizoen 2020-2021 kan starten, zijn play-offs onwenselijk, klinkt het verder. Een reguliere competitie met 34 speeldagen kan dan soelaas brengen.

Nog in de mail aan de Pro League blijkt dat Club Brugge geen tegenstander is om de bekerfinale op 1 of 2 augustus af te werken met de vernieuwde selecties, indien de volksgezondheid dat toelaat. Voorts vraagt blauw-zwart duidelijkheid over wat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal doen met de financiële steun van 4,3 miljoen euro van de UEFA. Zelf is Club Brugge bovendien geen voorstander van het voorstel van RSC Anderlecht om een deel van de inkomsten uit Europese competities af te staan. Club Brugge zal na de verrassende uitspraak van het BAS over Moeskroen ook vragen de licentiecontrole van de KBVB door te laten lichten door een extern auditbureau, zodat die kan worden hervormd. Elk lid beschikt over de bevoegdheid per schrijven bepaalde punten aan de agenda toe te voegen. Het staat dus vast dat de Algemene Vergadering vrijdag, wanneer ook de stemming over een competitiestop in 1A en 1B plaatsvindt, ook zal debatteren over de voorstellen van Club Brugge. Om het daarover tot een stemming te laten komen, volstaat een eenvoudige meerderheid van 50 procent. Voor een competitieformat met 18 ploegen is vervolgens een ruime meerderheid van 80 procent nodig.