Club Brugge en AA Gent strijden op 17 juli in Jan Breydel om Supercup

Landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar AA Gent spelen op zondag 17 juli (aftrap 18 uur) in het Brugse Jan Breydelstadion om de Supercup. Dat heeft de kalendermanager maandag beslist, zo laat de Pro League weten.

Club krijgt als kampioen het thuisvoordeel en gaat in deze nieuwe "Slag om Vlaanderen" voor een zeventiende Supercup, de tweede op rij. Vorig jaar veroverde blauw-zwart de trofee door met 3-2 te winnen van toenmalig bekerwinnaar KRC Genk.

Met zestien Supercups is Club Brugge recordhouder voor Anderlecht, dat de prijs al dertien keer won. AA Gent staat nog maar een keer op de erelijst. In 2015 versloegen de Buffalo's, toen kampioen, in de eigen Ghelamco Arena bekerhouder Club met 1-0 na een late goal van Laurent Depoitre.

Een week na de Supercup schiet het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League uit de startblokken.