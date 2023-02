Club Brugge en Antwerp delen de punten na non-match

Landskampioen Club Brugge heeft geen vervolg kunnen breien aan de overwinning op Zulte Waregem. Op bezoek bij the Great Old bleef Club steken op een troosteloze 0-0. Opnieuw een wedstrijd om snel te vergeten.

Verliezen is geen optie voor blauw-zwart, dat bij een verlies al negen punten zou moeten toegeven op Antwerp. In de openingsfase is er dan ook een steriel evenwicht tussen beide topclubs. Veel middenveldspel en amper dreiging vooruit. In het eerste halfuur haalt Balikwisha eens uit en claimt Hans Vanaken onterecht een penalty voor handspel na een afgeblokt schot tegen Alderweireld.

Zwakke eerste helft

Club voetbalt steeds meer naar voor. Bij Antwerp ontbreekt er vuur in het spel: the Great Old mikt vooral op de counter. Toch breekt de wedstrijd niet echt open. Geen van beide ploegen slaagt erin om echt te domineren. Hopen op beterschap in de tweede helft. (Lees verder onder de foto).

Angst om te verliezen

De tweede helft start iets feller. Ekkelenkamp gaat onderuit in een duel met Mechele. D'Hondt luistert even naar de VAR, maar laat doorspelen. Correcte beslissing. Toch blijft de diepgang ontbreken in de tweede helft. Is de angst om te verliezen dan toch groter dan de wil om te winnen? Als Club eens kan dreigen is het vaak via een stilstaande fase.

De laatste tien minuten probeert Antwerp wat door te drukken, maar doelrijpe kansen blijven opnieuw uit. En als het toch heet wordt voor doel, staat Mignolet paraat. Parker probeert nog iets te forceren met de inbreng van Yaremchuk. Maar ook de Oekraïner speelt niets meer klaar. De wedstrijd eindigt zoals ze begonnen is: met 0-0.