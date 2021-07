Club Brugge en Genk spelen zaterdag voor 41e Supercup

Club Brugge en Racing Genk openen zaterdagavond (om 20u45) het nieuwe voetbalseizoen in België. De landskampioen en de bekerwinnaar nemen het in het Jan Breydelstadion tegen elkaar op in de 41e Supercup.

Beide ploegen missen vroeg in het seizoen nog een reeks sterkhouders. Recordhouder Club Brugge gaat voor zijn zestiende Supercup, Genk hoopt voor de derde keer te kunnen vieren.

Vooral Club Brugge begint zaterdag met een experimenteel elftal aan het nieuwe seizoen. Hans Vanaken, Eduard Sobol en Simon Mignolet genieten nog van vakantie na het EK voetbal. Mignolet blesseerde zich voor het duel van de Rode Duivels tegen Portugal aan de knie en zal ook bij zijn terugkeer meer dan waarschijnlijk nog even in de lappenmand liggen. Ook Eder Balanta is out met een blessure. Verder is kapitein Ruud Vormer er niet bij door een hoogrisicocontact. Hij is zelf niet besmet met het coronavirus, maar verliet dinsdag preventief de groep.

Bij Racing Genk is vooral de verdediging flink gehavend. Colombianen Daniel Munoz, Jhon Lucumi en Carlos Cuesta haalden de halve finales van de Copa América en zijn dus nog maar net met vakantie. Linksachter Gerardo Arteaga sloot de voorbije dagen aan na deelname met Mexico aan de CONCACAF Nations League. Op het middenveld is Kristian Thorstvedt op de sukkel met de knie. Patrik Hrosovsky hervatte nog maar net de trainingen na het EK. Angel Preciado, die met Ecuador de Copa América afwerkte, is ook al terug, net als topschutter Paul Onuachu. Die lijkt deze zomer op weg naar het buitenland, maar behoort voorlopig nog tot de Genkse plannen en wordt aan de aftrap verwacht.

Club Brugge wisselde in de voorbereiding overwinningen tegen Lokomotiva Zagreb (2-1), Zulte Waregem (2-1) en AEK Athene (2-1) af met een draw tegen Beerschot (1-1) en nederlagen tegen Kortrijk (0-1) en Utrecht (2-4). Genk triomfeerde in oefenduels tegen Termien (8-1) en Eupen (2-0) en speelde gelijk tegen Groningen (1-1) en AZ (1-1). Vorig jaar werd er vanwege de coronacrisis geen Supercup gespeeld. Antwerp won toen pas begin augustus de bekerfinale tegen Club Brugge.