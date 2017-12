Club Brugge gaat door en treft Charleroi

De competitieleider had daarvoor op verplaatsing bij Zulte Waregem verlengingen nodig. Na 90 minuten was het 2-2 gelijk. Bij de rust stond Brugge 0-1 voor dankzij een vroeg doelpunt van Jelle Vossen. In de tweede periode keerden Davy De fauw, op strafschop en Aaron Leya Iseka de situatie om. Emmanuel Dennis sleepte zeven minuten voor tijd verlengingen uit de brand en daarin zorgde diezelfde Dennis voor de beslissing.

Club Brugge -Charleroi in kwartfinale

In de kwartfinales neemt Brugge het over twee weken op tegen Charleroi, dat dinsdag in een Henegouwse derby Moeskroen met 0-1 uitschakelde. Daarmee staan de eerst twee van de competitie tegenover elkaar. In de andere kwartfinales staat Standard voor een verre verplaatsing naar Oostende, ontvangt Genk Waasland-Beveren, en geeft KV Kortrijk AA Gent partij.