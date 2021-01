Club Brugge gaat nipt voorbij KV Oostende

De bezoekers uit Oostende bleken niet onder de indruk van het huidige Brugse vormpeil en startten met lef aan de partij in het Jan Breydelstadion. Dat resulteerde reeds in het openingskwartier voor de voorsprong: na een snelle uitbraak op rechts belandde een blinde voorzet van Fashion Sakala bij Clinton Mata, die ongelukkig in eigen doel verlengde. Diezelfde Sakala zou de rest van de eerste helft een gesel blijven voor de Brugse verdediging, Simon Mignolet moest twee keer gepast ingrijpen om een dubbele Oostendse voorsprong te voorkomen. De thuisploeg, de voorbije twee wedstrijden tegen STVV en Beerschot nochtans overtuigend, stelde daar bijzonder weinig tegenover.

Met de rust in zicht kwam daar verandering in: eerst trapte Noa Lang via KVO-doelman Bram Castro nog op de paal, bij de daaropvolgende hoekschop werd Bas Dost helemaal vrijgelaten ter hoogte van het penaltypunt. De Nederlander kopte vrijstaand binnen, zijn derde treffer in evenveel wedstrijden voor blauw-zwart. Het was erop en erover voor de Bruggelingen, die daarvoor wel tot in het begin van de tweede helft moesten wachten.

Na een afleggertje van Dost bediende Vormer met zijn tweede assist van de avond Krépin Diatta, die schuin voor doel knap afwerkte. Nauwelijks enkele minuten later had het alweer gelijk kunnen staan, maar Sakala faalde vanaf elf meter oog in oog met Mignolet. De bal was op de stip gegaan na handspel van Odilon Kossounou.

KVO liet zo een unieke kans op de gelijkmaker liggen, de 2-1 bleef op het bord en zo is de twaalf op twaalf een feit voor Club, dat tien punten voorsprong telt op Racing Genk, komende zondag de tegenstander op de 21e speeldag.