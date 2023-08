Club Brugge gaat in spaarmodus voorbij Akureyri richting laatste voorronde

In de terugwedstrijd tegen het IJslandse KA Akureyri, die meer weg had van een veredelde oefenmatch, haalde blauw-zwart het net als vorige week met 1-5. Trainer Ronny Deila liet een experimenteel elftal opdraven en gunde zijn basispionnen rust voor de aankomende clash met Osasuna.

Geen Vanaken, Skov Olsen, Mechele, Thiago, Buchanan of De Cuyper aan de aftrap tegen de IJslanders. In de plaats mochten jongens als Yaremchuk, Nielsen, Boyata, Odoi, Ordoñez en zomeraanwinst Skoras vertrouwen opdoen. Na de 5-1 uit de heenwedstrijd stond er dan ook nog weinig op het spel voor de Bruggelingen.

Yaremchuk scoort 3 keer

Yaremchuk (57., 66. en 75.), die voor het eerst dit seizoen in de basis stond, vond net als vorige week de weg naar het doel tegen de IJslanders. De Oekraïense spits trof deze keer niet één, maar wel drie keer raak. Boyata (7.) en Skoras (45.+3), die een knappe volley scoorde, dankten coach Deila eveneens met een doelpunt voor hun basisplaats. Casper Nielsen kende een minder gelukkige dag. De Deense middenvelder verliet al na twintig minuten het veld met een blessure. De IJslanders beschikten niet over de kwaliteit om Club het vuur aan de schenen te leggen, maar zorgden rond het uur wel voor een fantastisch doelpunt. Na een knappe combinatie schoot Petersen (59.) onhoudbaar voorbij Mignolet.

In de play-offronde, het laatste obstakel voor de groepsfase, staat Club binnenkort tegenover het Spaanse Osasuna. Dat is een te duchten tegenstander voor blauw-zwart. De Spanjaarden eindigden vorig seizoen op de zevende plek in La Liga en schopten het tot de finale van de Copa Del Rey. Daarin moest het wel zijn meerdere erkennen in grootmacht Real Madrid. De duels met de Spanjaarden staan gepland op 24 en 31 augustus.