Club Brugge geeft Anderlecht nieuwe tik

Anderlecht blijft in het sukkelstraatje. De recordkampioen ging zondag met 2-1 onderuit bij Club Brugge op de achtste speeldag in Jupiler Pro League.

Nacer Chadli (5.) scoorde vroeg in de match voor paars-wit, meteen gevolgd door een owngoal van Hendrik Van Crombrugge (6.). De Brugse dominantie resulteerde in een karrenvracht kansen, enkel Krépin Diatta (69.) wist er één van te verzilveren.

Anderlecht, met de eerder verguisde Trebel op het middenveld en Kompany op de bank, kwam na vijf minuten verrassend op voorsprong in het Jan Breydelstadion. Mignolet verliet zijn doel bij een dieptepass, maar Amuzu was hem te snel af. Daardoor belandde het leer bij Chadli, die de 0-1 in doel deponeerde. Meteen daarna volgde echter al de gelijkmaker. Tau, die voorin de voorkeur genoot op Okereke, schilderde de bal op het hoofd van Dennis. Van Crombrugge bracht redding op zijn kopbal, de rebound van Diatta vloog echter via de paal en de Anderlecht-doelman tegen de netten.

Van Crombrugge hield paars-wit nadien in de wedstrijd door Tau en Mitrovic van een goal te houden. Dennis toonde verschillende keren geen echte killer te zijn voor doel. Het Brugse overwicht vertaalde zich bijgevolg niet in doelpunten.

Tweede helft

Na de pauze bleef Anderlecht sterretjes zien. Van Crombrugge keepte echter een puike partij, hij kwam gepast tussenbeide bij pogingen van Dennis, Tau en Vanaken. Toch moest Mignolet aan de overzijde bij de les blijven. Met een voetreflex voorkwam hij een doelpunt van Luckassen, vrijstaand na een vrije trap. De belegering van het paars-witte doel leverde in de 69e minuut dan toch iets op voor het team van Philippe Clement. Met een mooie volley verschalkte Diatta Van Crombrugge. De thuisploeg loste het gaspedaal, al was invaller Schrijvers in de blessuretijd nog dicht bij de 3-1.

Anderlecht blijft zo krasselen en staat met 5 op 24 op de dertiende plaats. Enkel Cercle Brugge, Waasland-Beveren en Eupen, die drie punten tellen, doen slechter. Met 17 op 21 klimt Club Brugge naar de tweede plaats. Standard, dat eerder op de dag Eupen met 3-0 versloeg, is leider met 18 punten. De Rouches hebben wel een wedstrijd meer gespeeld.