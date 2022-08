Club Brugge haalt achterstand op in Charleroi en pakt 9/9

Club Brugge is met 1-3 gaan winnen op het veld van Sporting Charleroi. De thuisploeg was vroeg op voorsprong gekomen dankzij een treffer van Ryota Morioka, maar doelpunten van Ferran Jutgla en Casper Nielsen bezorgden de landskampioen uiteindelijk een vrij eenvoudige zege.

Club begon in eerste instantie slap aan de partij. Charleroi was baas op het middenveld en verzilverde het veldoverwicht na negen minuten met een doelpunt. Mignolet kon na balverlies van Vanaken een voorzet van Mbenza nog wegboksen, maar Morioka was goed gevolgd en legde de 1-0 in doel.

Jutgla on fire

Club hervond vervolgens zijn ritme en Charleroi-doelman Koffi moest in actie komen op pogingen van Skov Olsen en Nielsen. Vanaken mikte op de lat. Blauw-zwart zette druk en ging even voorbij het halfuur op en over Charleroi. De drietand Sowah-Vanaken-Jutgla was niet te stuiten voor de Henegouwers en de Spanjaard kon in vier minuten twee keer raak schieten.

Na de pauze ging Charleroi vol op zoek naar de gelijkmaker. Heymans vond na een knappe combinatie van de Carolo's de paal op zijn weg, Gholizadeh trapte voorlangs. Club hapte even naar adem, maar stelde snel orde op zaken. Na 58 minuten kwam de bal via Jutgla en Skov Olsen voor de voet van Nielsen. Die haalde hard uit en liet Koffi kansloos, 1-3. Een treffer van verdediger Abakar Sylla werd nog afgekeurd voor buitenspel.

9 op 9

Charleroi kwam niet meer verder dan een schot van Mbenza, maar Mignolet stond paraat. Het bleef bij 1-3. Club is na een 9/9 voorlopig alleen leider. Concurrenten Genk en Antwerp kunnen blauw-zwart wel nog voorbij dit weekend. Genk trekt zaterdag naar laagvlieger Seraing, Antwerp gaat zondag de bus op naar Gent.