Club Brugge haalt het gemakkelijk van Arhus met 3-0

Club Brugge heeft overtuigend zijn heenmatch gewonnen tegen het Deense Aarhus (3-0) in de tweede voorronde van de Conference League. De terugwedstrijd is volgende donderdag in Denemarken.

In zijn eerste officiële wedstrijd als coach van blauw-zwart zag Ronny Deila zijn troepen meteen naar voren trekken. Buchanan vond voor doel Vanaken, die op Hansen besloot. In de herneming stond de Aarhus-doelman ook paraat op het schot van Onyedika.

Even later ging Skov Olsen op wandel in de zestienmeter, waar het leer uiteindelijk bij Buchanan belandde. De rechtsachter knalde de bal in het dak van het doel: 1-0.

Onmacht

Club Brugge dreigde nog met afstandsschoten van Skov Olsen en Nusa, terwijl de Denen uitblonken in onmacht. Net als in de eerste helft vond de thuisploeg na de pauze snel de weg naar de netten. Rits verschalkte met een streep Hansen in de korte hoek. Thiago was dicht bij de 3-0, zijn schot trof de lat en daarna besloot Vanaken op de doelman.

Club Brugge bleef komen, maar Nusa en Vanaken kregen de bal niet voorbij Hansen. De pas ingevallen Vetlesen had minder genade, hij trapte genadeloos binnen na slecht uitverdedigen van de matig acterende Denen. Thiago verzuimde in het slot om de zege nog meer glans te geven.

Als Club Brugge Aarhus volgende week uitschakelt, speelt het in de derde voorronde tegen ofwel het IJslandse KA Akureyri ofwel het Ierse Dundalk FC. De Ieren verloren gisteren met 3-1 in IJsland.

