Fofana komt over van de Diamants de Guinée in zijn thuisland. Hij ondertekent op Jan Breydel een contract tot 2023.

De middenvelder was vorig seizoen nog actief op de Africa Cup U17, waar hij basisspeler was. Guinee schopte het daar tot de finale maar verloor van Kameroen. De verwachting is dat Fofana eerst ervaring zal opdoen bij het tweede team van Club, dat dit seizoen in de 1B Pro League uitkomt.

De hoofdmacht van Club telt na vijf speeldagen negen punten in de Jupiler Pro League.